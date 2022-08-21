Перед тем как приглашать спикера, важно убедиться, что навыки и профессионализм выбранного эксперта резонируют с ценностями и тематикой вашей организации, что этот человек интересен как личность, уверен в себе и раскрепощен.



Пригласить спикера на мероприятие - это лучший способ поднять командный дух, и донести сложные вещи простым языком. Такие выступления меняют жизни и дают мощный толчок развития.



Сергей Кофанов - мотивационный спикер международного уровня, дважды покоривший Эверест. Его авторская система достижения целей, уникальный жизненный опыт и искусство взаимодействия с аудиторией не имеют равных, а востребованность растет из года в год. Ваши сотрудники будут счастливы получить пригласительный на его выступление.



Сочетание успешного опыта в экстремальном спорте и работы в бизнес-среде дают Сергею уникальное понимание, как помочь компаниям и менеджерам достигать поставленных целей и развивать проактивное мышление сотрудников. Попробуйте успешно внедрять новые процессы, трансформировать подразделения, создавать проектные команды, распределять роли и управлять рисками через:

эффективную командную работу нацеленность на результат проактивный риск-менеджмент приложение маржинальных усилий предпринимательское мышление эмоциональное лидерство Нематериальную мотивацию стремление к новизне и развитию